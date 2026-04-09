Після масових вибухів пейджерів «Хезболли» у Лівані Угорщина ініціювала передавання розвідувальної інформації Ірану. Нові витоки стенограм 2024 року підтверджують готовність Будапешта до співпраці з іранськими спецслужбами всупереч офіційному курсу.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Після ізраїльської атаки у вересні 2024 року, коли тисячі пейджерів «Хезболли» вибухнули, угорська влада звернулася до Ірану — головного спонсора цього угруповання, яке США вважають терористичним, — із пропозицією допомоги.

Допомога Угорщини для Тегерану

«Наші спецслужби вже зв’язалися з вашими службами, і ми передамо всю інформацію, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи будуть передані вашим службам», — заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто своєму іранському колезі Аббасу Арагчі під час телефонної розмови 30 вересня.

Про це свідчить стенограма угорського уряду, яку перевірили західні спецслужби та з якою ознайомилася WP.

У той період Угорщина опинилася під пильною увагою, оскільки тайванська компанія, чий бренд був на пристроях, заявила, що їх виготовила угорська фірма за ліцензією. Сіярто намагався переконати Арагчі, що Будапешт не мав жодного стосунку до атаки 17 вересня в Лівані, де загинули 12 людей і до 2800 були поранені, а також що самі пейджери не вироблялися в Угорщині.

Політичні орієнтири уряду Орбана

Втім сам факт цієї розмови — і очевидна готовність угорського міністра до зближення з іранською стороною — породжує незручні питання щодо політичних орієнтирів уряду Орбана. Це має особливо суперечливий виглядна тлі конфлікту між адміністрацією Трампа і Тегераном та одночасної підтримки Орбана з боку Білого дому напередодні важливих виборів.

Ситуація також дисонує з офіційною позицією Будапешта, який декларує підтримку Ізраїлю: Угорщина неодноразово ставала на його бік під час голосувань у Раді Безпеки ООН, а у квітні 2025 року оголосила про вихід із Міжнародного кримінального суду під час візиту до столиці ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, щодо якого видано ордер на арешт. Як і Трамп, Нетаньягу відкрито підтримав Орбана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Будапешта за кілька днів до виборів 12 квітня, щоб надати фінальну підтримку кампанії Орбана, яка слабшає: за соціологічними даними, прем’єр поступається правоцентристському опоненту Петеру Мадяру.

Під час візиту Венс не порушував тему можливого втручання Росії, водночас підтримавши заяви Орбана про нібито вплив на вибори з боку України та Брюсселя. Це відбувається на тлі конфлікту навколо блокування Угорщиною кредиту ЄС на 90 млрд євро для України — коштів, критично важливих для її оборони.

Уряд Орбана залишається одним із ключових союзників руху MAGA: сам прем’єр активно просуває ідеї християнського націоналізму та жорсткої антиміграційної політики, паралельно підтримуючи тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Опублікована стенограма розмови з Арагчі лише посилила сумніви щодо геополітичних пріоритетів уряду Орбана, особливо з огляду на союз Росії з Іраном і підтримку, яку Москва надає Тегерану в протистоянні зі США, зокрема шляхом передавання розвідувальних даних про американські сили на Близькому Сході.

Деталі розмови Сіярто з Арагчі

«Я просто хотів особисто повідомити, що наші служби вже зв’язалися з вашими», — сказав угорський міністр іранському колезі, згідно зі стенограмою.

У відповідь на слова Арагчі, що він «дуже вдячний за все це», Сіярто відповів: «Звісно, звісно. Якщо вам знадобиться додаткова інформація або ви захочете зв’язатися зі мною, я завжди до ваших послуг».

«Ці пейджери не вироблялися в Угорщині, вони ніколи не були в Угорщині, і жодна угорська компанія фізично не була пов’язана з цими пейджерами. Тому ми не маємо до цього жодного стосунку!» — наголошував Сіярто.

Тоді ж речник угорського уряду Золтан Ковач заявив у соцмережі X, що компанія з Будапешта, яку називали виробником, була лише «торговельним посередником, без виробничих чи операційних потужностей в Угорщині. Вона має одного менеджера за зареєстрованою адресою, а згадані пристрої ніколи не перебували в Угорщині».

Ковач також зазначив, що служби національної безпеки Угорщини «співпрацюють з усіма відповідними міжнародними партнерами та організаціями», однак не уточнив, що серед них можуть бути іранські структури.

Колишній представник Білого дому зауважив, що хоча спроби Будапешта знизити напруженість з Іраном після інциденту не є дивними, сам зміст розмови суперечить проізраїльській лінії Орбана.

«Угорщина є однією з найбільш проізраїльських країн у своїй офіційній політиці. Вона одна з небагатьох держав, які стабільно голосують разом зі США, тоді як решта Європи утримується. Щонайменше це серйозно суперечить їхній політиці. Я не можу уявити, щоб міністр закордонних справ Великої Британії зробив щось подібне», — сказав експредставник Білого дому.

Операція з підривом пейджерів «Хезболли» — що відомо

Восени 2024 року WP розкрила деталі спецоперації «Пейджери», яку Моссад готував від 2022 року. Ізраїльська розвідка створила складну схему: через довірену особу «Хезболлі» продали пейджери тайванського бренду Apollo, які насправді збирали в Ізраїлі. У батареї пристроїв вмонтували мікроскопічну вибухівку, яку не виявляв навіть рентген.

Для активації повідомлення користувач мав натиснути дві кнопки обома руками — це гарантувало максимальні каліцтва під час вибуху. 17 вересня 2024 року дистанційний сигнал підірвав близько 3000 бойовиків. Наступного дня вибухнули рації, які Моссад постачав до Лівану ще від 2015 року. Цей хаос дозволив Ізраїлю дезорганізувати ворога та згодом ліквідувати лідера угруповання Хасана Насраллу. США не були поінформовані про підготовку вибухів.

Таємні розмови Сіярто з Лавровим

До слова, раніше журналісти оприлюднили записи розмов Сіярто з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, які підтверджують роботу Будапешта в інтересах Кремля. Сіярто не лише передавав РФ конфіденційні дані про закриті засідання ЄС, а й особисто лобіював зняття санкцій із сестри олігарха Алішера Усманова.

У розмовах міністри зневажливо обговорювали керівництво Євросоюзу. Сіярто звітував про блокування санкцій проти російського «тіньового флоту» та виключення банків РФ із обмежень. Угорський міністр прямо просив російську сторону надати йому аргументи про «шкоду для Угорщини», щоб він міг ефективніше гальмувати 18-й пакет санкцій ЄС.