Угорщина виходить з МКС: Сіярто зробив гучну заяву

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

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Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду, заявивши про недовіру до цієї установи.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто в соціальній мережі X.

«Угорський парламент щойно проголосував за вихід з МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та довіру», — написав Сіярто.

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Нагадаємо, США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна. Обмеження передбачають замороження всіх активів у США для осіб, внесених до санкційного списку, а також візові обмеження для посадовців МКС і членів їхніх сімей.