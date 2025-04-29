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Угорщина виходить з МКС: Сіярто зробив гучну заяву
Угорський міністр назвав МКС політизованим та упередженим.
Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду, заявивши про недовіру до цієї установи.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто в соціальній мережі X.
«Угорський парламент щойно проголосував за вихід з МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та довіру», — написав Сіярто.
Нагадаємо, США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна. Обмеження передбачають замороження всіх активів у США для осіб, внесених до санкційного списку, а також візові обмеження для посадовців МКС і членів їхніх сімей.