ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Угорщина виходить з МКС: Сіярто зробив гучну заяву

Угорський міністр назвав МКС політизованим та упередженим.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Петер Сіярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду, заявивши про недовіру до цієї установи.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто в соціальній мережі X.

«Угорський парламент щойно проголосував за вихід з МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та довіру», — написав Сіярто.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна. Обмеження передбачають замороження всіх активів у США для осіб, внесених до санкційного списку, а також візові обмеження для посадовців МКС і членів їхніх сімей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie