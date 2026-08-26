Угорщина визнала Росію загрозою для країни та Європи: що заявив уряд Петера Мадяра

Петер Мадяр / © Associated Press

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Уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром офіційно визнав Росію загрозою для своєї країни, усієї Європи та світу. Цю позицію закріпили в інструкціях для угорської делегації на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

Про це йдеться в оприлюдненому тексті керівних принципів для угорських дипломатів.

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Уряд Петера Мадяра визнав Росію загрозою: що відомо

Офіційний документ за підписом Петера Мадяра опублікували в Офіційному віснику країни 25 серпня. У ньому чітко зафіксовано ставлення угорського уряду до дій Москви та повномасштабної війни.

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«Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорській меншині, що проживає на Закарпатті», — наголошується у затвердженому документі.

Крім того, у тексті вказується, що саме через ці загрози Угорщина виступає за дипломатичне врегулювання та підтримує будь-які кроки для початку переговорів, які забезпечать стійкий мир і довгострокові гарантії безпеки.

Росія загроза для НАТО — останні новини

Нагадаємо, у Росії знову пролунали погрози на адресу країн Європи із застосуванням балістичної ракети «Орешнік». Перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавльов заявив, що Москва нібито має завдати удару по європейському підприємству, де виробляють безпілотники.

До слова, раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником Віктором Орбаном, про розширення потужностей між Угорщиною та ядерною компанією РФ «Росатом» в галузі ядерної енергетики.

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