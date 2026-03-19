Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України: до саботажу приєдналася й Словаччина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася гучним провалом через спільний демарш Угорщини та Словаччини.

Про деталі напружених закритих переговорів на саміті Європейської ради у Брюсселі повідомляє Politico з посиланням на обізнаних дипломатів.

Нафтовий шантаж Будапешта та Братислави

Очікувалося, що підсумковий документ на підтримку України ухвалять усі члени ЄС, проте свої підписи під ним поставили лише 25 країн. Причиною блокування життєво важливих для Києва коштів стала суперечка довкола транзиту російської нафти.

Реклама

Будапешт і Братислава відкрито використовують право вето як інструмент тиску на Брюссель та Київ. Вони вимагають негайно відремонтувати нафтопровід «Дружба», який, за заявами української сторони, був пошкоджений внаслідок російського авіаудару ще в січні. Наразі спеціальна місія ЄС перебуває в Києві та очікує дозволу відвідати місце пошкодження труби.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повністю підтримав позицію Віктора Орбана, заявивши, що саме Братислава «платить ціну за цю ситуацію», і в ультимативній формі зажадав від України допустити їхніх інспекторів до нафтопроводу.

Жорстка реакція лідерів ЄС на дії Орбана

За словами чотирьох дипломатів, 90-хвилинна дискусія за зачиненими дверима не дала жодних результатів. Президент Європейської ради Антоніу Кошта публічно розкритикував поведінку Віктора Орбана, назвавши її «неприйнятною» та прямим порушенням фундаментальних умов співпраці всередині ЄС.

Кошта наголосив, що жоден лідер раніше не перетинав «цю червону лінію». Він нагадав, що ситуація змінилася саме через російські атаки, і рішення Євросоюзу не можуть залежати від дій третьої країни (Росії). Крім того, очільник Євроради прямо вказав Орбану на те, що Угорщина має доступ до альтернативних шляхів постачання нафти.

Реклама

Натомість угорський прем’єр цинічно відповів, що має повне право блокувати рішення, оскільки він погоджувався на кредит у грудні, коли «Дружба» ще працювала. Він також звинуватив європейських колег у тому, що вони нібито «більше піклуються про Україну, ніж про Угорщину», назвавши постачання нафти «екзистенційним питанням» для Будапешта.

Як зазначають джерела видання, усі 20 лідерів ЄС, які виступали після цього обміну репліками, висловили беззаперечну підтримку позиції Антоніу Кошти.

Нагадаємо, рішення прем’єра Угорщини блокувати гроші для України спричинило різку критику з боку інших лідерів ЄС. Зокрема, прем’єр Фінляндії зацькував Орбана, назвавши його зрадником.