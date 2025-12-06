Угорщина заблокувала "план Б" ЄС щодо російських активів - Politico

Віктор Орбан / © Associated Press

Угорщина офіційно заблокувала рішення Євросоюзу про випуск облігацій, які могли стати альтернативним джерелом фінансового забезпечення України.

Про це пише Politico.

Уряд Віктора Орбана відкинув варіант спільного боргу, який би покривався 7-річним бюджетом ЄС та пішов би на допомогу Україні.

«Це позбавляє ЄС потенційного „плану Б“ на випадок, якщо не вдасться знайти спосіб використання заморожених активів російської держави для фінансування кредиту Києву в розмірі 165 млрд євро», — зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюються у 135 мільярдів євро (52 млрд на функціонування держави та 83 млрд на оборону). ЄС хоче закрити значну частину цієї суми саме коштом російських грошей.

Якщо план з Euroclear провалиться через спротив Бельгії, у Брюсселя є план «Б» — позичити гроші під гарантії спільного бюджету ЄС. Але цей варіант, ймовірно, заблокує Угорщина. Прем’єр Віктор Орбан вже закликав Брюссель «припинити фінансувати війну, яку неможливо виграти».

Вирішальна зустріч лідерів ЄС, де планують ухвалити остаточне рішення, має відбутись до кінця цього року.