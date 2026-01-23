Угорщина заблокує вступ України до ЄС на 100 років: заява Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою заявою щодо членства України в Євросоюзі. Політик стверджує, що перешкода на шляху Києва до ЄС з боку Будапешта залишатиметься непохитною протягом століття.

Про це повідомляє Hungary Today.

«Я не думаю, що в Угорщині протягом наступних ста років знайдеться парламент, який проголосує за вступ України до Європейського Союзу», — заявив Орбан.

На його думку, українці вважають, що єдиний спосіб подолати перешкоду з боку Угорщини на шляху до ЄС — це мати в Будапешті проукраїнський уряд. Прем’єр стверджує, що Київ начебто працює над цим.

До слова, у Давосі президент України Володимир Зеленський різко розкритикував Орбана, заявивши, що кожен лідер, який живе за європейські гроші, але продає інтереси Європи та комфортно почувається у Москві, заслуговує на потиличник. Президент наголосив, що не можна дозволити перетворювати європейські столиці на маленькі «москви» через дії таких політиків усередині самого ЄС.

Орбан відповів на натяк Зеленського про потиличник фразою, що кожен отримає те, на що заслужив. Угорський прем’єр цинічно звинуватив президента України у затягуванні війни, ігноруючи роль російського диктатора Володимира Путіна, та підтвердив відмову підтримувати воєнні зусилля Києва.