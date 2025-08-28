Угорщина заборонила Мадяру в'їзд до країни: Сибіга присоромив Сійярто

Петер Сійярто / © скриншот з відео

Командиру української військової частини, що завдала удари по нафтопроводу «Дружба», заборонили в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони «протягом найближчих років».

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні на сторінці у Facebook.

За його словами, «це був напад на суверенітет Угорщини, що ставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, тому „Україна має отримати за це наслідки“.

Андрій Сибіга назвав заяву Петера Сійярто «безсоромною» в день, коли внаслідок російських ударів в Україні загинули люди. У відповідь Київ вживе дзеркальних заходів щодо Угорщини.

«Як безсоромно публікувати таке після жорстокого нападу терористичної держави Росії. Петре, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії. Ми будемо діяти дзеркально», — відреагував Сибіга на допис Сійярто.

Нагадаємо, Мадяр кілька разів протягом серпня повідомляв про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу «Дружба». Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

Тим часом Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії негайно забезпечити безпеку енергопостачання після чергових атак на нафтопровід «Дружба».

А речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова поскаржилася, що Захід пробачає президентові України Володимирові Зеленському удари по нафтопроводу «Дружба».