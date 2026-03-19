Угорщина закрила в’їзд до Шенгену трьом відомим українцям: що стало причиною

Голова канцелярії прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш повідомив, що уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України, серед яких двоє військових, а також політичний аналітик, за нібито погрози Орбану.

За словами Гуляша, заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером «неонацистської групи C14», та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

Угорський посадовець стверджує, що троє громадян України погрожували Угорщині військовим нападом, а також висловлювали погрози в бік Орбана та його родини.

Гуляш заявив, що Омельченко погрожував «убити» прем’єр-міністра і «порадив йому подумати про своїх дітей та онуків». Тізенхаузен, за його словами, обговорював можливість відправити українські війська до Угорщини.

Щодо Карася, то Гуляш заявив, що достатнім приводом для заборони його в’їзду є те, що він нібито очолює неонацистську групу, а також погрожує Орбану.

Нагадаємо, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо зацькував Орбана через Україну. Орпо вважає, що його угорський колега Орбан використовує Україну як зброю у своїй передвиборчій кампанії та «зрадив» домовленості щодо України. Рішення прем’єра Угорщини блокувати гроші для України спричинило різку критику з боку інших лідерів ЄС.