Угорщина запускає бюлетені проти України в ЄС: що задумав Орбан

Будапешт налаштовує громадян проти України в ЄС / © Associated Press

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Уряд Угорщини розпочав розсилку бюлетенів для «національної консультації» щодо перспективи членства України в Європейському Союзі, водночас закликаючи громадян виступити проти цього кроку.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на лист інформаційного центру уряду, який потрапив до рук журналістів.

Згідно з документом, влада прем’єра Віктора Орбана використовує залякування, аби переконати населення у негативних наслідках для країни в разі приєднання Києва до ЄС.

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Уряд заявляє, що це нібито «коштуватиме кожній угорській родині сотні тисяч форинтів щороку, поставить під загрозу пенсії, підтримку фермерів, а також створить ризики для ринку праці та безпеки».

Також йдеться, що вступ України нібито «зруйнує угорську економіку», а ухвалення такого важливого рішення без «народного голосу» є неприпустимим.

Угорців закликають заповнити бюлетені, які будуть надіслані поштою до кінця травня, і надіслати відповіді назад. В уряді зазначають, що будь-який результат буде вважатися обов’язковим до виконання.

Результати цього опитування, яке експерти вже назвали маніпулятивним, можуть стати підставою для того, щоб Будапешт наклав вето на вступ України до ЄС, коли Київ офіційно розпочне переговорний процес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що угорський лідер Віктор Орбан поскаржився на те, що Євросоюз тисне на його державу через вступ України. Він вважає це «величезною проблемою».