Петер Мадяр / © Associated Press

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Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до Європейського Союзу.

Про це пише видання Financial Times.

Угорський уряд підтримав відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України.

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Видання зазначає, що різка зміна позиції Угорщини відбулася наприкінці вчорашньої зустрічі послів ЄС у Брюсселі, що спричинило поспіх у технічних процесах, необхідних для підготовки до формального відкриття першого кластера переговорів протягом 11 днів, до 15 червня.

«Ми так довго чекали, а тепер історія розгортається як на американських гірках», — сказав один із європейських дипломатів, які брали участь у переговорах.

У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС, але цей крок був заблокований тодішнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Однак рішення наступника Орбана, Петера Мадяра, ухвалене ввечері 3 червня, відкриває шлях до початку переговорів для двох країн 15 червня.

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Напередодні Будапешт уклав з Києвом історичну угоду, яка відкриває шлях для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу вже найближчим часом.

Представник кіпрського головування в Раді Євросоюзу назвав цей крок «важливою віхою» на шляху до «європейської інтеграції». Представник заявив, що це демонструє прихильність блоку до розширення, що «посилає сильний сигнал єдності та рішучості».

Дипломати в Брюсселі вважають, що країни ЄС схвалять відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови на міжурядовій конференції 15 червня.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що після кількох тижнів переговорів між угорськими та українськими експертами сторони досягли повної згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської громади в Україні. До консультацій також були залучені політичні організації та церковні структури закарпатських угорців.

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Мадяр заявив, що українська влада взяла на себе зобов’язання найближчим часом імплементувати узгоджені зміни до національного законодавства. Крім того, відповідні кроки мають бути включені до плану дій України перед ЄС.

«Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше», — зазначив очільник угорського уряду.

Нагадаємо, раніше новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром натякнув на готовність зняти вето, яке дозволить Україні й Молдові вже 15 червня офіційно розпочати перший етап переговорів про вступ до ЄС.

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