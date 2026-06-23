Угорщина знову блокує вступ України до ЄС: що цього разу вигадали в Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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У вівторок, 23 червня 2026 року, у Брюсселі уряд Угорщини відклав погодження спільного європейського листа, щоб загальмувати швидке відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови.

Про чергове блокування Будапештом євроінтеграційного процесу Києва й Кишинева з посиланням на європейських дипломатів пише Politico.

Блокування спільної позиції ЄС

Заявки на вступ обох країн політично пов’язані, тому ще 15 червня європейські держави одноголосно схвалили відкриття для них першого офіційного розділу. Після цього Київ сподівався на швидкий прогрес, маючи намір розпочати роботу за всіма шістьма групами переговорних питань уже до середини липня. Однак тепер цей оптимістичний графік опинився під серйозною загрозою.

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Угорщина виявилася єдиною країною, яка виступила проти надсилання листа від імені 27 членів блоку з викладом спільної позиції європейських столиць. Оскільки цей ключовий процедурний крок вимагає винятково одностайного схвалення, дискусію щодо подальшого розширення довелося перенести на наступний тиждень.

Послідовна стратегія Петера Мадяра

Такі дії Будапешта повністю відповідають загальному прохолодному ставленню угорського прем’єр-міністра Петера Мадяра до української євроінтеграції. Минулого тижня політик особисто домігся вилучення пункту про прискорений вступ України з фінальної декларації саміту Євросоюзу. За його словами, видалення цієї важливої фрази далося непросто через опір інших європейських лідерів, проте забезпечило згоду всіх учасників.

Тоді ж очільник угорського уряду публічно висловив великі сумніви щодо необхідності термінового відкриття решти переговорних кластерів із Києвом. Свій скептицизм він пояснив суто процедурними мотивами та небажанням посилати поганий знак державам Західних Балкан, які роками чекають на європейське членство.

«Загалом існує шість кластерів, і ми не вважаємо гарною ідеєю відкривати їх усі одразу — частково тому, що чорнило на першому ще навіть не висохло», — заявив Петер Мадяр під час пресконференції у Брюсселі.

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