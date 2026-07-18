Прапор Угорщини / © pixabay.com

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Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося у п’ятницю, 17 липня, заблокувала початок процесу відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України.

Про це кореспондентці Європейської правди у Брюсселі повідомили джерела в ЄС.

За інформацією співрозмовників видання, Будапешт погодився підтримати відкриття лише кластера №3 для Молдови, однак виступив проти аналогічного рішення щодо України.

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«Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3», — розповів один зі співрозмовників Європейської правди.

Втім, низка держав-членів ЄС виступила проти того, щоб розділяти переговорний процес України та Молдови. Через це запропонований варіант не отримав необхідної підтримки.

У результаті країни Євросоюзу не змогли досягти консенсусу, тому питання затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України й Молдови перенесли на наступне засідання COELA, яке заплановане на 22 липня.

Водночас саме це засідання стане останнім перед літньою перервою в роботі Робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

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Наступна зустріч експертів з питань розширення після літніх відпусток має відбутися 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що Угорщина домоглася виключення зі спільної декларації саміту Євросоюзу пункту про прискорений вступ України до ЄС.

Ми раніше інформували, що Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка заблокувала важливий процедурний крок для подальшого просування заявок України й Молдови на членство у блоці.

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