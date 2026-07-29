Угорщина знову зупинила переговори про вступ України до ЄС: що заблокував Будапешт

Україна та Угорщина / © Getty Images

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Угорщина відклала відкриття ще двох переговорних кластерів у межах вступу України до Європейського Союзу, попри зміну влади та завершення Києвом усіх формальних процедур.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Процес вступу країни-кандидата до ЄС передбачає шість переговорних кластерів, які охоплюють реформи та приведення національного законодавства у відповідність до європейського. Для відкриття і закриття кожного з них потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

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Європейська комісія заявляє, що Україна виконала формальні умови для початку переговорів за всіма шістьма напрямами, та неодноразово закликала країни ЄС не затягувати процес.

Які переговорні кластери вже відкрили

Упродовж року просування України блокував тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Після перемоги реформатора Петера Мадяра на виборах у квітні Київ зміг у червні відкрити перший, фундаментальний кластер.

На початку липня також розпочали переговори за кластером, який стосується зовнішньої політики та безпеки.

Однак минулого тижня Будапешт відклав відкриття другого і третього кластерів. Вони охоплюють інтеграцію до єдиного ринку ЄС, а також економічну й соціальну політику.

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Це свідчить, що нова угорська влада поки не готова повністю відмовитися від попереднього курсу щодо України.

Чого вимагає Угорщина

Один із дипломатів ЄС назвав затримку проблемою, яку, ймовірно, вдасться розв’язати. Водночас європейські посадовці попереджають, що для подолання угорських заперечень може знадобитися прямий політичний діалог.

Прем’єр-міністр Угорщини від початку виступав проти прискореного вступу України до ЄС. Анонсована зустріч із президентом Володимиром Зеленським досі не відбулася.

Речник угорського уряду заявив, що Будапешт заперечує проти будь-якого «прискореного шляху» для України. Там вважають, що Київ не повинен отримувати сприятливіших умов, ніж держави Західних Балкан, які роками виконують вимоги для вступу.

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Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що Дублін прагне відкрити другий і третій кластери якомога швидше, а два останні — до кінця року.

Попередні блокування з боку Угорщини

17 липня Угорщина вже заблокувала початок відкриття другого і третього переговорних кластерів для України. Водночас Будапешт був готовий підтримати відкриття третього кластера лише для Молдови.

Низка держав ЄС виступила проти розділення переговорних процесів України та Молдови. У результаті угорська пропозиція не отримала необхідної підтримки, а розгляд питання перенесли на наступне засідання.

Раніше Угорщина також домоглася вилучення зі спільної декларації саміту ЄС положення про прискорений вступ України. Петер Мадяр пояснював це необхідністю дотримуватися «процесу, заснованого на заслугах».

Крім того, Будапешт став єдиною столицею ЄС, яка заблокувала процедурне рішення, необхідне для подальшого просування заявок України та Молдови. Київ розраховував розпочати переговори за всіма шістьма кластерами до середини липня, однак через позицію Угорщини цей графік опинився під загрозою.

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