Роберт «Мадяр» Бровді / © Getty Images

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Угорщина скасувала заборону на в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді. Раніше це обмеження запровадив уряд тодішнього прем’єра Віктора Орбана терміном на три роки.

Про це повідомляє видання Magyar Hang.

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За інформацією видання, угорське Міністерство внутрішніх справ повідомило, що 18 листопада скасувало заборону на в’їзд і перебування в країні, яка діяла щодо громадянина України Роберта Бровді.

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Національне генеральне управління у справах іноземців Угорщини також видалило зі своєї системи запис про відповідне обмеження.

Журналісти Magyar Hang звернулися до угорського МЗС і канцелярії прем’єра Петера Мадяра, щоб з’ясувати, чи вважає нова влада виправданим збереження обмежень щодо українського військового.

У відповідь відомство послалося на законодавство про захист персональних даних і зазначило, що може розкривати лише загальний порядок ухвалення таких рішень. Водночас конкретних причин скасування заборони на в’їзд Роберту Бровді відомство не назвало.

Зауважимо, за угорським законодавством, ініціювати заборону на в’їзд і перебування іноземця в країні може Управління захисту Конституції. Воно має повноваження рекомендувати скасування обмежень, якщо, відповідно до експертного висновку Інформаційного управління, загроза нацбезпеці більше не існує.

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Остаточне рішення про скасування заборони або скорочення терміну її дії ухвалює імміграційна служба Угорщини.

Заборона Мадяру на в’їзд до Угорщини

Торік 28 серпня Угорщина заборонила Роберту Бровді вʼїзд на територію країни «протягом найближчих років». Тодішній очільник МЗС Петер Сійярто заявив, що це пов’язано з ударами БпЛА по нафтопроводу «Дружба». За його словами, «це був напад на суверенітет Угорщини, що ставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, тому „Україна має отримати за це наслідки“.

Сам «Мадяр» назвав популізмом ці заяви уряду вже експрем’єра Віктора Орбана. Він наголосив, що руки угорських урядовців «по лікоть в українській крові», і пообіцяв пам’ятати про це.

«Запхайте в д*пу, пане „танцюристе на кістках“, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я — українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас», — йшлось в одній із заяв Бровді.

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