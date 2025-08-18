ТСН у соціальних мережах

Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу "Дружба" і пригрозила Києву

Політик заявив, що удар поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, яка залежить від цього маршруту постачання нафти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Петер Сійярто

Петер Сійярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області.

Про це йдеться у дописі Сійярто на Facebook.

«Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!» — йдеться в дописі угорського міністра.

Сійярто підкреслив, що нафтопровід «Дружба» є критично важливим для постачання сирої нафти до Угорщини, і наголосив, що цей удар викликає «особливе обурення», з огляду на енергетичну взаємозалежність між двома країнами.

«Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України. Без нас енергетична безпека України була б значно слабшою. У цьому контексті атака на нафтопровід, що постачає нам нафту, є абсолютно неприйнятною», — зазначив очільник МЗС.

Він закликав Україну «не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини» та припинити удари по об’єктах, які забезпечують енергопостачання країни.

Нагадаємо, безпілотники ГУР в ніч проти 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч кілометрів.

