Угорщина звинуватила Європу у зриві мирного плану США: у чому суть звинувачень

Угорщина звинуватила окремі країни Європи у спробах заблокувати мирний план США щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи 28-пунктову пропозицію Вашингтона, передає Sky News.

За словами Сійярто, американський документ є “великим шансом” для припинення війни, однак, як він стверджує, “деякі західноєвропейські лідери” намагаються перешкодити реалізації плану.

“Наша позиція зрозуміла: кожен європейський політик повинен повністю і беззастережно підтримати цей план, оскільки це раціональний і гуманний вибір”, — заявив міністр.

Європейські країни раніше висловили занепокоєння щодо частини положень американського плану, після чого підготували власну альтернативну мирну пропозицію. Напередодні переговорів у Женеві США та Україна повідомили про створення “оновленого та уточненого проєкту мирної угоди”.

Попри членство в ЄС і НАТО, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зберігає партнерські відносини з Кремлем, що часто створює напругу між Будапештом та іншими європейськими столицями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 листопада у Женеві українська та американська делегації обговорювали пункти мирного плану Трампа. Українська сторона провела ґрунтовні зустрічі з США та європейськими партнерами, і зараз відбуваються суттєві зміни у підготовці кроків для завершення війни.

Білий дім повідомив, що за підсумками зустрічі у Женеві сторони досягли значного прогресу у розробці мирної угоди, яка гарантує суверенітет України та справедливий мир.

Повідомляється, що після женевських переговорів США та Україна погодили більшість норм мирного плану, уточнили спірні пункти щодо чисельності ЗСУ, ЗАЕС та обміну полоненими. Територіальні питання та невступ до НАТО відклали для обговорення на рівні президента України та США.