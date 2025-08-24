Угорщині не сподобалися слова Зеленського у День Незалежності: на що скаржаться

Петер Сіярто знову "накинувся" на Володимира Зеленського / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. А тепер ці відносини залежить від позиції офіційного Будапешта.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

Журналістка запитала Зеленського, чи отримала Україна більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана після ударів по російському нафтопроводу «Дружба» та звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа під час візиту до Вашингтона щодо позиції Будапешта.

«Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування „Дружби“ залежить від позиції Угорщини», — відповів він.

Такі слова президента обурили скандального главу угорського МЗС Петера Сіярто.

Сіярто звинуватив Зеленського, що той нібито використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині.

«Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України… Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку — це атака на суверенітет», — пише Сіярто у соцмережі Х.

Він цинічно закликав Зеленського «припинити погрожувати Угорщині» та припинити «безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку».

Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники завдали ударів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Європи.

Вже 20 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід «Дружба» відновив роботу.

У ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.