Угорський ультиматум: Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС, поки не отримає мільярди

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.

Про це повідомляє Euractiv.

«Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде», — сказав Орбан у виступі у літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.

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Раніше Європейський Союз призупинив виплату мільярдів євро, призначених для Угорщини, на тлі суперечки щодо дотримання верховенства права в країні.

Зазначається, що Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентоспроможності та оборону.

Також під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині «проукраїнський та пробрюссельський уряд» на виборах наступного року.

Серед іншого, він звинуватив лідерів ЄС у ризику торговельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа «не може виграти».

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«Поточне керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди», — додав Орбан, закликаючи до зміни керівництва блоку.

Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр у суботу пообіцяв забезпечити отримання всіх заморожених коштів ЄС, якщо його партія «Тиса» переможе на парламентських виборах у 2026 році.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, начебто причиною усіх проблем Європи стала війна в Україні. Він також взявся лякати ЄС значними політичними наслідками через «спалені на цій війні гроші».

А напередодні прем’єр Угорщини поскаржився на проєкт бюджету ЄС, який передбачає гроші на допомогу для України.

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