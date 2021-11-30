Ухвалений "ресурсний" законопроєкт матиме негативний вплив на розвиток телеком-ринку – менеджер "Київстар"

Законопроєкт суперечить меморандуму щодо подолання цифрового розриву між містами і селами, сказав Когут.

Скандальний "ресурсний" законопроєкт №5600, який передбачає підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5%, матиме негативний вплив на розвиток телекомунікаційного ринку України.

Про це на прес-конференції зазначив директор з регуляторного забезпечення оператора "Київстар" Олександр Когут.

"Сьогодні ухвалили у другому читанні законопроєкт 5600. Це, я вважаю, поганий сигнал для ринку. Оскільки, на нашому прикладі, буде підвищуватися рентна плата за радіочастоти, що призведе до збільшення податкового навантаження на 100 млн грн, а це еквівалентно забезпеченню 4G щонайменше у 100 селах. До того ж, законопроєкт суперечить меморандуму щодо подолання цифрового розриву між містами і селами, підписаного з урядом у жовтні 2019 року", - підкреслив Когут.

За його словами, незважаючи на усі виклики, компанія продовжить надавати споживачам якісні послуги за доступною ціною.

"Зараз ми маємо приблизно 35% податкового навантаження. Це велика цифра порівняно з практиками в інших державах. Але ми намагаємося балансувати у цій ситуації з врахуванням того, який обсяг послуг і за якою ціною готові купувати споживачі", - зазначив Когут.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

За розрахунками Мінфіну, прийняття та реалізація положень законопроєкту сприятимуть додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн у розрахунку на рік.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу.

30 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 у другому читанні та в цілому.