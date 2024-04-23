Схвалення допомоги від США Україні не означає негайне отримання зброї: посол назвала іншу проблему

Затверджені Конгресом США колосальні суми військової допомоги для України ще не гарантують негайного надходження всієї необхідної зброї та техніки.

У США можуть і не надати Україні зброю і техніку на всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні.

Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, чи виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?" – зазначила Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було актуальним. Маркарова каже, що є програми, за якими Україна може отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів.

"А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, наскільки швидко приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – сказала посол і додала, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.

Маркарова також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в 4 мільярди доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси.

Однак, за її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї – ред.)? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо, і США її шукають не тільки в самих Штатах, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.

Вона додала, що США, водночас, дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.

Нагадаємо, в США 20 квітня схвалили пакет допомоги Україні на суму 61 млрд дол. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн зауважив, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро", а саме після його остаточного схвалення в Конгресі США.

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