Указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО до РФ набрав чинності: так звана "ДНР" почала поставки ковбаси

Указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО до РФ набрав чинності: так звана "ДНР" почала поставки ковбаси

До РФ відправили першк партію ковбасних виробів.

Самопроголошена терористична організація "ДНР", яка діє на окупованих українських землях, розпочала екпорт продуктів до РФ. 10 січня до Росії відправили першу партію ковбасних виробів виробництва самопроголошеної Донецької народної республіки. Поставки стали можливі через указ Володимира Путіна, яким товари з ОРДЛО прирівнються до російських.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на сайт так званого "Міністерства агропромисловості ДНР".

У повідомленні зазначається, "експорт ковбасних виробів став можливим завдяки указу президента РФ №657 "Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України". Ця інформація з'явилася на сайті "міністерства" 10 січня.

Наголошується, це перша експортна партія, направлена ​​до Росії. " Першу партію 1,5 тонни сиров'ялених ковбасних виробів Єнакіївський м'ясокомбінат відправив до Ростовської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент держави-агресора Володимир Путін у листопаді минулого року підписав указ, згідно з яким товари з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) прирівняні до російських. Також спрощено їх допуск на ринок і до державних закупівель. Зауважимо, цей процес прискорює об'єднання тимчасово окупованих територій з РФ.

Читайте також: