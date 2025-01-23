Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки: у Пентагоні пояснили, як це вплине на Україну

В Міноборони США пояснили, що указ не стосується безпекової допомоги, що була виділена адміністрацією Байдена.

Указ нового президента США Дональда Трампа, яким він призупинив надання підтримки іншим країнам на три місяці, не вплине на програми постачання зброї до України.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на офіційний коментар Пентагона у відповідь на журналістський запит.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", – запевнили у Міністерстві оборони США.

Американські посадовці пояснили, що контракти на виготовлення зброї для України були укладені адміністрацією Байдена в межах іншої програми – USAI, тому новий указ Трампа їх не стосується. Також не підпадають під його дію рішення ухвалені Байденом за програмою PDA про постачання зброї з надлишків запасів армії США.

Видання зазначає, що наразі невідомо, як вплине указ Трампа на невійськову допомогу Україні.

Нагадаємо, в указі Трампа йдеться, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

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