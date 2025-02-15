Укладання угод без участі України: Зеленський зробив потужну заяву

Якщо Україну виключають з переговорів "про наше майбутнє, то ми програємо".

Україна ніколи не прийме угоди, які укладають без участі країни. Таке ж правило варто застосувати і до всієї

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.

За словами президента, якщо Україну виключають з переговорів "про наше майбутнє, то ми програємо"

"Україна не прийматиме угод, які укладаються за нашою спиною, без нашої участі. Таке ж правило слід застосовувати і до всієї Європи. Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа має бути за столом, коли ухвалюються рішення стосовно європейських справ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи мають США готовий план щодо закінчення війни.

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