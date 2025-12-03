Україна 2026 року втратить ще більше людей та територій: Кулеба про сценарій закінчення війни

Кулеба: у 2026 році ми втратимо більше територій і людей, але пропозиції залишаться ті самі

У 2026 році Україна може втратити ще більше людей та територій, а умови миру на столі лежатимуть ті самі. Сил для зміни «траєкторії війни» у нас недостатньо.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Іnstagram.

2026 рік на фронті буде ще гіршим

Кулеба вважає, що в України є два варіанти. Перший варіант: Україна укладає «не найприємнішу угоду» для того, щоб отримати паузу у війні.

«Я особисто не вважаю, що це буде вічний мир. Це не буде угода про припинення війни, це буде угода про припинення вогню», — каже дипломат.

Другий варіант, за припущенням Кулеби, продовжувати війну і «все залишити, як є».

«З розумінням того, що наявні у нас ресурси і ресурси, які у нас, скажімо, заплановані для появи в 2026 році, дають підстави дійти висновку, що в грудні 2026 року ми втратимо більше територій, більше людей. Ну але в принципі, на столі лежатимуть ті самі пропозиції, переговорні, що і зараз. І це ще треба враховувати», — припустив ексміністр.

Чи буде колапс на фронті

Він пояснив, що не йдеться про колапс української оборони.

«От цього точно не буде. Тобто в нас є достатньо ресурсів, щоб вести війну. У нас є недостатньо ресурсів, щоб змінити траєкторію цієї війни. Ось це стартова позиція», — сказав Кулеба.

Справжні серйозні перемовини

На думку колишнього міністра, останні переговори — справжні серйозні перемовини не лише з початку президентства Трампа, але і з початку самого повномасштабного вторгнення.

«Тому ми з вами зараз саме про це і говоримо, тому що я бачу за всіма ознаками, що це серйозна предметна розмова, націлена на результат. Вдасться його досягнути чи ні це вже інше питання. Але розмова серйозна», — додав Кулеба.

Перемога чи поразка

Дипломат закликав українців не мислити виключно через призму поразки або перемоги.

«Це не бінарна історія. Результат війни не буде бінарним. Щось ми втратимо? Безумовно, ми щось втратимо. Чи буде ця втрата болісною, трагічною? Безумовно, буде. Але ми обов’язково щось і здобудемо. І нам потрібно дуже чітко розуміти баланс цих речей. Тому в одному результаті війни може бути і перемога, і поразка», — пояснив він.

На думку Кулеби, наразі виглядає так, що результат війни для України буде тактичною поразкою, але стратегічною перемогою.

«Тактичною поразкою тому, що ми не зможемо відновити контроль над своїми територіями. Тому що, напевно, доведеться, скажімо, покласти в довгу шухляду перспективу членства в НАТО… Будуть іще якісь поступки. Але стратегічна перемога буде в тому, що українська держава залишиться. Українська держава стане європейською. Українська держава буде достатньо міцною, щоб мати здатність себе захищати», — підсумував він.

