Україна активізує контакти зі США щодо постачання зброї: коли будуть результати

Військова допомога США / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський дав доручення розширити контакти зі Сполученими Штатами для забезпечення критично важливого постачання зброї, насамперед засобів протиповітряної оборони.

Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення у вівторок, 8 липня.

За словами українського президента, сьогодні він доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському активізувати всі контакти з американською стороною.

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«Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій», — наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що насамперед йдеться про постачання засобів протиповітряної оборони, а також «усіх інших елементів постачання від Америки», від якого залежить «порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл».

Володимир Зеленський зазначив, що результати цих контактів очікуються вже найближчим часом.

«Цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд — військових і політичних», — повідомив він.

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Заява президента Володимира Зеленського пролунала після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні більше зброї, переважно оборонної, щоб допомогти країні захиститися від посилення російського наступу.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios, у телефонній розмові з українським президентом американський лідер начебто пообіцяв негайно відправити 10 перехоплювачів Patriot.