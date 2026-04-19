Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Після тривалих спроб утримати США у статусі ключового союзника Україна, схоже, переглядає свою стратегію співпраці з Вашингтоном на тлі політики Дональда Трампа.

Про це пише Філліпс Пейсон О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса, в авторській колонці для The Atlantic.

У матеріалі аналітик зазначає, що поки Київ намагався зберегти партнерські відносини зі США, Трамп, за його словами, демонстрував прихильність до Путіна, скорочував військову підтримку України та регулярно допускав критичні висловлювання на адресу українського керівництва, зокрема президента Володимира Зеленського.

Реклама

Кульмінацією цього, на думку О’Браєна, стала участь України у мирних переговорах з РФ, які були їй нав’язані та виглядали як поступка на користь Путіна.

«Але тепер, схоже, Київ відмовився від Сполучених Штатів. Він агресивно шукає нових дипломатичних та військових партнерів», — пише аналітик.

За його словами, Україна активізувала контакти з країнами Перської затоки, а також укладає низку угод про військову співпрацю з європейськими державами.

О’Браєн також звертає увагу на критичні заяви президента Зеленського щодо послаблення санкцій проти РФ з боку США, а також його заклики до Європи посилювати оборонні спроможності без орієнтації на Вашингтон.

Реклама

«Зміна в публічній позиції України відбувається на тлі покращення військової ситуації в країні, принаймні порівняно з труднощами минулого року. Спираючись переважно на власну індустрію дронів та військову структуру, українські війська повернули собі ініціативу в багатьох сферах», — зазначає він.

Аналітик також згадує успіхи Сил оборони у наступальних діях на фронті та регулярні удари дронами і ракетами по цілях на території РФ. За його словами, це суперечить риториці адміністрації Трампа про слабкість України.

«Українці набагато більше хотіли б, щоб США були на їхньому боці, а не на боці Росії. Але українці не вірять, що втрата американської підтримки неминуче призведе до їхньої поразки», — пише О’Браєн.

Він зазначив, що Україні вдалося втримати ситуацію у війні, спираючись на власні сили.

Реклама

«Вони бачать, як їм вдалося витримати війну, використовуючи власні ресурси та за допомогою європейських партнерів, навіть попри те, що США відійшли від них. Відмова від США як друга колись могла бути ознакою загибелі для України. Тепер це вже не так», — резюмує оглядач.

