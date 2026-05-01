Путін і Трамп / © Associated Press

Реклама

Україна більше не реагує емоційно на розмови між президентом США Дональдом Трампом і росыйським диктатором Володимиром Путіним, адже вони не мають реального впливу на перебіг війни.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що торік кожен контакт між президентом США й очільником Кремля викликав у Києві напруження і бажання з’ясувати, про що вони спілкувалися.

Реклама

За понад рік відбулося чимало таких розмов — і жодна не наблизила мир. Зрештою українці припинили сприймати їх як щось, що може плинути на наближення миру.

«Ми більше не звертаємо особливої ​​уваги на такі заклики, бо вони не дають жодних відчутних результатів», — сказав Олександр Мережко, очыльник комітету Верховної Ради України з питань закордонних справ.

Нова позиція України не означає, що вона може дозволити собі перетинати межі Сполучених Штатів, ключового військового партнера.

Мережко додав, що Україна «намагатиметься підтримувати конструктивні робочі відносини з Трампом».

Реклама

Натомість Україна робить ставку на себе: вкладається у власну оборону, нарощує виробництво зброї, активно бʼє по цілях у Росії, зокрема по нафтовій інфраструктурі.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін 29 квітня говорили телефоном. Трамп підтвердив це, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з астронавтами місії у космос «Артеміда-2».

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистським ресурсам заявив, що розмова між політиками тривала 1,5 години. Російська сторона нібито оголосила про готовність перемир’я з Україною на період святкування Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відповів росіянам щодо перемир’я.

Реклама

Новини партнерів