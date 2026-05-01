- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 717
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна більше не реагує на телефонні розмови Трампа з Путіним — це ні на що не впливає
У західних ЗМІ зазначають, що жодна з таких розмов нічого не вирішила.
Україна більше не реагує емоційно на розмови між президентом США Дональдом Трампом і росыйським диктатором Володимиром Путіним, адже вони не мають реального впливу на перебіг війни.
Про це пише The New York Times.
Видання зазначає, що торік кожен контакт між президентом США й очільником Кремля викликав у Києві напруження і бажання з’ясувати, про що вони спілкувалися.
За понад рік відбулося чимало таких розмов — і жодна не наблизила мир. Зрештою українці припинили сприймати їх як щось, що може плинути на наближення миру.
«Ми більше не звертаємо особливої уваги на такі заклики, бо вони не дають жодних відчутних результатів», — сказав Олександр Мережко, очыльник комітету Верховної Ради України з питань закордонних справ.
Нова позиція України не означає, що вона може дозволити собі перетинати межі Сполучених Штатів, ключового військового партнера.
Мережко додав, що Україна «намагатиметься підтримувати конструктивні робочі відносини з Трампом».
Натомість Україна робить ставку на себе: вкладається у власну оборону, нарощує виробництво зброї, активно бʼє по цілях у Росії, зокрема по нафтовій інфраструктурі.
Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін 29 квітня говорили телефоном. Трамп підтвердив це, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з астронавтами місії у космос «Артеміда-2».
Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистським ресурсам заявив, що розмова між політиками тривала 1,5 години. Російська сторона нібито оголосила про готовність перемир’я з Україною на період святкування Дня перемоги.
Президент України Володимир Зеленський відповів росіянам щодо перемир’я.