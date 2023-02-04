Україна більше не співпрацюватиме з Росією в дослідженні космосу: уряд розірвав угоду

Ця угода регулювала двостороннє співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Кабмін України на засіданні 4 лютого ухвалив рішення про припинення угоди з Росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу і використання його простору з мирною метою.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

Відповідна угода була підписана між Україною та РФ 1996 року.

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"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27.08.1996, та Протоколу між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26.11.2010", – йдеться в заяві Мельничука.

Нагадаємо, у грудні 2022 року український Кабмін припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року.

Того ж місяця уряд розірвав дипломатичні відносини з Росією у сфері водних відносин.

У січні 2023 року Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ щодо подовження терміну експлуатації ракетного комплексу для ракет "Сатана".

Окрім того, український уряд розірвав угоду з РФ про співробітництво в галузі рибного господарства.

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