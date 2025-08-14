Україна "буде Ізраїлем Європи": аналітик назвав єдину реальну гарантію безпеки

Українські військові на бронетехніці / © Associated Press

Жодні гарантії на папері не забезпечать Україні безпеку, не зупинять президента Росії Володимира Путіна від нового наземного вторгнення в майбутньому. Аби бути в безпеці, Україна має стати «Ізраїлем Європи».

Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

«Немає нічого, що можна було б записати на папері, аби це щось змінило. Членство в НАТО мало б значення, але цього не буде — росіяни заявили, що ніколи на це не підуть», — висловився Кларк, коментуючи тему гарантій безпеки для України.

За словами аналітика, найбільшою гарантією безпеки України є постачання великої кількості озброєнь, аби держава могла захищатися сама.

На думку Кларка, на Україну чекає майбутнє, у якому вона більшість століття житиме у збройному мирі з безпосереднім сусідом.

«Вона буде Ізраїлем Європи. Це буде сильно озброєна країна, оточена принаймні з одного боку ворожим, більшим за розміром сусідом. Тому вона буде озброюватися. І це єдина практична гарантія», — зазначив аналітик.

Він вважає, що Україні варто обрати «стратегію дикобраза», щоб уникнути російського вторгнення в майбутньому. Ця концепція передбачає, що навіть менша держава може ефективно захищатися, перетворившись на «незручну і болючу ціль» для агресора.

«Це буде як проковтнути дикобраза. Найкраще, що можуть зробити українці, — це перетворитися на добре озброєного дикобраза, щоб росіяни двічі подумали, перш ніж намагатися захопити решту України», — розповів Кларк.

Нагадаємо, після відеоконференції президента США Дональда Трампа з лідерами Євросоюзу та президентом України Володимиром Зеленським 13 серпня у Франції повідомили, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня очільник Білого дому планує вимагати від російського диктатора Володимира Путіна припинення вогню та пообіцяв долучитися до гарантій безпеки Україні.

Водночас видання Politico із посиланням на джерела написало, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не в межах НАТО. Президент США не уточнював, що саме має на увазі під гарантіями безпеки.