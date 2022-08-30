Україна буде повноправним членом ЄС і вже найближча з Європою, ніж будь-коли – Зеленський

Президент підписав документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу.

Верховна Рада сьогодні попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 серпня.

"Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади", - зазначив він.

Президент подякував усім дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат.

"Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу до Європейського Союзу.

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