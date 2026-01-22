- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 464
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна буде в ЄС: прем’єр Нідерландів натякнув на терміни
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що Україна зрештою стане членом Європейського Союзу, однак наголосив, що процес вступу триватиме кілька років і має відбуватися без дестабілізації ЄС.
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна в перспективі стане повноправним членом Європейського Союзу, однак цей процес потребуватиме часу.
Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів вступу, Схооф наголосив, що йдеться про кілька років.
“Ми маємо бути чесними щодо цього. Ми не хочемо дестабілізувати Європейський Союз, надто швидко приєднуючи країну”, – зазначив прем’єр-міністр Нідерландів.
За його словами, розширення ЄС має відбуватися виважено та з урахуванням готовності як держави-кандидата, так і самого Союзу.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в останньому проєкті мирного плану, теоретично можливий.