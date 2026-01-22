Україна буде в ЄС: прем’єр Нідерландів натякнув на терміни

Дік Схооф / © Associated Press

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна в перспективі стане повноправним членом Європейського Союзу, однак цей процес потребуватиме часу.

Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів вступу, Схооф наголосив, що йдеться про кілька років.

“Ми маємо бути чесними щодо цього. Ми не хочемо дестабілізувати Європейський Союз, надто швидко приєднуючи країну”, – зазначив прем’єр-міністр Нідерландів.

За його словами, розширення ЄС має відбуватися виважено та з урахуванням готовності як держави-кандидата, так і самого Союзу.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в останньому проєкті мирного плану, теоретично можливий.