ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
1 хв

Україна буде в ЄС: прем’єр Нідерландів натякнув на терміни

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що Україна зрештою стане членом Європейського Союзу, однак наголосив, що процес вступу триватиме кілька років і має відбуватися без дестабілізації ЄС.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дік Схооф

Дік Схооф / © Associated Press

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Україна в перспективі стане повноправним членом Європейського Союзу, однак цей процес потребуватиме часу.

Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів вступу, Схооф наголосив, що йдеться про кілька років.

“Ми маємо бути чесними щодо цього. Ми не хочемо дестабілізувати Європейський Союз, надто швидко приєднуючи країну”, – зазначив прем’єр-міністр Нідерландів.

За його словами, розширення ЄС має відбуватися виважено та з урахуванням готовності як держави-кандидата, так і самого Союзу.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в останньому проєкті мирного плану, теоретично можливий.

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie