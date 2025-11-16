ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Україна буде з газом: прем’єр Греції зробив важливу заяву

Україна домовилася із Грецією про постачання газу. Це буде ще один напрямок, який убезпечить маршрути імпорту газу для нашої країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський у Греції. Фото: Ірина Кондрачук

Зеленський у Греції. Фото: Ірина Кондрачук / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та Греція підписали угоду про постачання газу до нашої країни.

Про це заявив прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

З його слів, Європа припинить купувати російський газ.

«Ми виступили на підтримку європейського курсу України. Дорогий Володимире, нову безпечну енергетичну артерію із півдня на північ, із Греції до України — побудова коридору із міста Александруполіс до Одеси. Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це — вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Завдяки декларації про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природнього газу, вона свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу», — сказав він.

Зеленський та прем’єр Греції / © Associated Press

Зеленський та прем’єр Греції / © Associated Press

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла. Він зазначив, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.

Водночас Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.

«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — сказав президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie