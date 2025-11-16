Україна буде з газом: прем’єр Греції зробив важливу заяву

Зеленський у Греції. Фото: Ірина Кондрачук / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та Греція підписали угоду про постачання газу до нашої країни.

Про це заявив прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

З його слів, Європа припинить купувати російський газ.

«Ми виступили на підтримку європейського курсу України. Дорогий Володимире, нову безпечну енергетичну артерію із півдня на північ, із Греції до України — побудова коридору із міста Александруполіс до Одеси. Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це — вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Завдяки декларації про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природнього газу, вона свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу», — сказав він.

Зеленський та прем’єр Греції / © Associated Press

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла. Він зазначив, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.

Водночас Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.

«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — сказав президент.