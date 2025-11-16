- Дата публікації
Україна буде з газом: прем’єр Греції зробив важливу заяву
Україна домовилася із Грецією про постачання газу. Це буде ще один напрямок, який убезпечить маршрути імпорту газу для нашої країни.
Україна та Греція підписали угоду про постачання газу до нашої країни.
Про це заявив прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
З його слів, Європа припинить купувати російський газ.
«Ми виступили на підтримку європейського курсу України. Дорогий Володимире, нову безпечну енергетичну артерію із півдня на північ, із Греції до України — побудова коридору із міста Александруполіс до Одеси. Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це — вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Завдяки декларації про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природнього газу, вона свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу», — сказав він.
Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла. Він зазначив, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.
Водночас Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.
«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — сказав президент.