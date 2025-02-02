"Україна буде змушена ухвалити по-звірячому болючі рішення": Клімкін про 4 пункти на переговорах

Клімкін припустив, чого вимагатимуть від України під час майбутніх переговорів з РФ.

Україна, ймовірно, буде змушена ухвалити "по-звірячому болючі" рішення під час переговорів.

Таку думку в інтерв'ю Radio NV висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і перерахував чотири пункти, що саме йдеться.

"Це абсолютно очевидно, рішення будуть складні і по-звірячому болючі для наших емоцій, не тільки в сенсі політики, оскільки політика за визначенням цинічна, але для нас з вами, для українців. Я не претендую на те, що надам вам через кому виключний список цих рішень", – каже дипломат.

Пункт 1

Клімкін розмірковує, що Україна не погодиться юридично визнати окуповані території російськими, але припускає, що американці будуть тиснути, щоб ми визнали це квазіполітично.

"Наприклад, щоб сказали, що ми не чіпаємо окуповані території і вони залишаються в тому статусі", – зазначає ексміністр.

Пункт 2

Можливо, американці скажуть рухатися до варіанту, який був за часів СРСР для країн Балтії, каже Клімкін (більшість держав, в тому числі і США відмовились визнати радянську окупацію країн Балтії, але не чинили ніяких дій проти СРСР, мовчки погодившись на існуючий стан речей – Ред.)

Пункт 3

"Третій момент – американці точно будуть діяти методом батога і пряника. І будуть казати Путіну: "якщо все буде погано – то закрутимо гайки, а якщо не дуже погано – щось відпустимо". І частина санкцій буде скасована. Так само зроблять і європейці вслід за американцями", – каже Клімкін.

Пункт 4

"Четвертий момент пов'язаний із визначенням нашої не територіальної суверенності, а суверенності в сенсі наших рішень – як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних", – зазначає дипломат.

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Він пояснює, що у питанні зовнішньої політики йдеться про вступ України до НАТО і співпрацю з Альянсом на нашій території.

"А з точки зору внутрішньої політики – російський режим буде намагатися роздовбати Україну будь-яким шляхом, розпорошити, запровадити якісь варіанти змін конституційного ладу. І йдеться не про вибори, а про федералізацію", – каже Клімкін.

Крім того, він припускає, що РФ відстоюватиме права російської мови і Московського патріархату в Україні.

"Це будуть спроби повзучої фрагментації України і приведення нас до стану країни і держави, яка не відбулася. В цьому сенсі стратегія Кремля не змінилася. Вони підготувалися під майбутнє", – вважає ексміністр.

Питання гарантій безпеки

Одним із головних Клімкін вважає питання, а що буде тим чинником, що стримуватиме Росію від майбутньої агресії.

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"Ми багато говоримо про гарантії безпеки, але бачимо, що сьогоднішня американська адміністрація не готова піти на гарантії. А серйозні гарантії – це або НАТО, або серйозні багатосторонні чи двосторонні домовленості. Якщо гарантій не буде, тоді виникає питання, яким буде логіка майбутнього стримування. І тоді ми повертаємося до питання розміщення (іноземних – Ред.) контингентів на території нашої країни", – підсумував він.

Раніше Павло Клімкін пояснив логіку Європи, яка виступає за початок переговорів України з Росією.

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