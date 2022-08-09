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Україна чекає на новий пакет санкцій ЄС проти Росії восени - Кулеба

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Україна чекає на новий пакет санкцій ЄС проти Росії восени - Кулеба

Фото: УНІАН

Восени в Євросоюзі відновлюється активний політичний сезон.

Саме восени Україна очікує на те, що ЄС запровадить новий пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, яка розпочала війну проти України 24 лютого. 

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз у ЄС така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі», - сказав дипломат.

Втім, деталі розповісти міністр відмовився. За словами Кулеби, Україна має "чітке розуміння, що вона пропонує партнерам, і що хоче там бачити".

"Ми вже активно попрацювали з державами, нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет", - наголосив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, публіцист і політолог Андрій Піонтковський каже, що план диктатора Путіна у війні приречений. Більше того - головні завдання - це "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу - провалились ще у перші дні війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
223
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