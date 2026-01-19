Україна чи Гренландія: Мерц сказав, який конфлікт загрожує безпеці Європи більше

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Getty Images

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саме війна Росії проти України, а не російська загроза Гренландії, є ключовим викликом для безпеки Європи. Політик наголосив на відсутності сигналів від президента РФ Володимира Путіна щодо завершення війни.

Про це Мерц сказав під час виступу, уривок з якого опублікувало Clash Report.

За словами німецького канцлера, наразі загроза для безпеки в Європі більше походить зі Сходу, ніж із Заходу.

Реклама

«Ми бачимо війну в Україні. Це серйозна загроза для всієї нашої безпеки, зокрема для безпеки всієї Східної Європи. Західна Європа, до якої належить і Гренландія, нині не перебуває під такою загрозою з боку Росії в тому обсязі, як це подекуди подається», — сказав Мерц.

Саме тому, акцентував політик, він у своїх розмовах найближчими днями планує дещо більше зосередитися на Україні.

«Ми й досі не бачимо готовності Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну. І це, власне, зараз є моєю найбільшою тривогою для безпеки Європи. Не Гренландія, а Україна», — зазначив канцлер Німеччини.

До слова, напередодні німецька розвідувальна група з 15 військових під керівництвом контрадмірала Штефана Паулі достроково завершила 44-годинну місію в Гренландії та вилетіла до Копенгагена. Попри заяви Бундесверу про планове завершення розвідки та задовільні результати, ЗМІ пов’язують раптове вивезення групи з ультиматумом президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит для країн, які нарощують присутність на острові.

Реклама

Російська загроза для Гренландії і зазіхання Трампа на острів

Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.

Окрім того, Трамп у листі до прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере заявив, що через відсутність Нобелівської премії миру більше не відчуває обов’язку думати «виключно про мир» і зосередиться на інтересах США. Він поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, стверджуючи, що Копенгаген не здатний захистити острів від Росії та Китаю. Очільник Білого дому наполягає, що «повний і тотальний контроль» США над Гренландією є запорукою світової безпеки.