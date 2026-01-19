ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
2 хв

Україна чи Гренландія: Мерц сказав, який конфлікт загрожує безпеці Європи більше

Фрідріх Мерц застерігає від зміщення фокусу уваги з подій в Україні на західні кордони Європи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саме війна Росії проти України, а не російська загроза Гренландії, є ключовим викликом для безпеки Європи. Політик наголосив на відсутності сигналів від президента РФ Володимира Путіна щодо завершення війни.

Про це Мерц сказав під час виступу, уривок з якого опублікувало Clash Report.

За словами німецького канцлера, наразі загроза для безпеки в Європі більше походить зі Сходу, ніж із Заходу.

«Ми бачимо війну в Україні. Це серйозна загроза для всієї нашої безпеки, зокрема для безпеки всієї Східної Європи. Західна Європа, до якої належить і Гренландія, нині не перебуває під такою загрозою з боку Росії в тому обсязі, як це подекуди подається», — сказав Мерц.

Саме тому, акцентував політик, він у своїх розмовах найближчими днями планує дещо більше зосередитися на Україні.

«Ми й досі не бачимо готовності Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну. І це, власне, зараз є моєю найбільшою тривогою для безпеки Європи. Не Гренландія, а Україна», — зазначив канцлер Німеччини.

До слова, напередодні німецька розвідувальна група з 15 військових під керівництвом контрадмірала Штефана Паулі достроково завершила 44-годинну місію в Гренландії та вилетіла до Копенгагена. Попри заяви Бундесверу про планове завершення розвідки та задовільні результати, ЗМІ пов’язують раптове вивезення групи з ультиматумом президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит для країн, які нарощують присутність на острові.

Російська загроза для Гренландії і зазіхання Трампа на острів

Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.

Окрім того, Трамп у листі до прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере заявив, що через відсутність Нобелівської премії миру більше не відчуває обов’язку думати «виключно про мир» і зосередиться на інтересах США. Він поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, стверджуючи, що Копенгаген не здатний захистити острів від Росії та Китаю. Очільник Білого дому наполягає, що «повний і тотальний контроль» США над Гренландією є запорукою світової безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
485
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie