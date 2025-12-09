ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1057
Час на прочитання
1 хв

Україна чи Росія: Трамп назвав країну із сильнішою переговорною позицією

Американський лідер зауважив, що Європа «погано справляється» з війною в Україні і вона могла перерости у Третю світову.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп відповів, яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію — Україна чи Росія.

Про це американський лідер сказав у інтерв’ю Politico, уривок з якого опублікувало Clash Report.

«Немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна», — заявив президент США.

Він також вкотре повторив, що війна в Україні ніколи не мала б початися, і не розпочалася, якби Трамп був президентом.

«Я спостерігав за тим, що відбувалося, і думав: вау, вони можуть створити серйозні проблеми — і так і сталося. Це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи. Я думаю, зараз це навряд чи станеться», — сказав президент США.

Він додав, що війна «серйозною проблемою».

«Це велика проблема для Європи, і вони погано з нею справляються», — зауважив очільник Білого дому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув ключову вимогу нової мирної пропозиції, підтриманої США: Київ не поступиться територією Росії на Донбасі чи будь-де. Водночас, після консультацій із європейськими лідерами в Лондоні, Зеленський повідомив про прогрес у переговорах, оскільки з плану вдалося вилучити «відверто антиукраїнські положення». Ці заяви зроблені на тлі тиску з боку Трампа, який критикував Київ за повільне виконання плану, що посилює нервозність європейських столиць щодо переговорних важелів України.

Дата публікації
Кількість переглядів
1057
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie