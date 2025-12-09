Україна чи Росія: Трамп назвав країну із сильнішою переговорною позицією

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відповів, яка країна зараз має сильнішу переговорну позицію — Україна чи Росія.

Про це американський лідер сказав у інтерв’ю Politico, уривок з якого опублікувало Clash Report.

«Немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна», — заявив президент США.

Він також вкотре повторив, що війна в Україні ніколи не мала б початися, і не розпочалася, якби Трамп був президентом.

«Я спостерігав за тим, що відбувалося, і думав: вау, вони можуть створити серйозні проблеми — і так і сталося. Це могло перерости у Третю світову війну, чесно кажучи. Я думаю, зараз це навряд чи станеться», — сказав президент США.

Він додав, що війна «серйозною проблемою».

«Це велика проблема для Європи, і вони погано з нею справляються», — зауважив очільник Білого дому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув ключову вимогу нової мирної пропозиції, підтриманої США: Київ не поступиться територією Росії на Донбасі чи будь-де. Водночас, після консультацій із європейськими лідерами в Лондоні, Зеленський повідомив про прогрес у переговорах, оскільки з плану вдалося вилучити «відверто антиукраїнські положення». Ці заяви зроблені на тлі тиску з боку Трампа, який критикував Київ за повільне виконання плану, що посилює нервозність європейських столиць щодо переговорних важелів України.