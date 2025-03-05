Яке ставлення до України принесла адміністрація Трампа у Білий дім: різка заява Клімкіна

Україні доведеться забути про теплі відносини з Білим домом, як це було за часів Джо Байдена. Для адміністрації Київ не входить в коло пріоритетів.

Після того, як Дональд Трамп замінив Джо Байдена у президентському кріслі, у Білому домі перестали розмовляти з Україною на рівних та сприймати її як "важливу реальність".

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGA.net.

"Увесь світ, ну і ми, українці, побачили на свої очі й дуже чітко, що ця американська реальність, вона, по-перше, не сприймає нас як рівного партнера. Попередня теж не сприймала, але намагалася це показувати більш елегантно", – зазначив Клімкін.

За його словами, таке ставлення до України з боку адміністрації Трампа, як до "неважливої реальності", є критичним для нашої країни.

"Попередня адміністрація вважала Україну важливою, звісно для своїх цілей. Звісно, не через те, що вона нас дуже сильно любила, але мала до нас симпатію. Це була ціннісна історія, щонайменше частково ціннісна історія", – зауважив ексміністр.

На думку Клімкіна, перше, що повинна усвідомити Україна, це те, що для американців ми не є ані рівними партнерами, ані важливими підопічними. На цей час в адміністрації Трампа є три пріоритети:

досягти припинення вогню в Україні;

перекласти на Європу всі витрати й ризики;

налагодити "нову якість" відносин із Кремлем.

Нагадаємо, Клімкін вважає, що США для України є незамінним головним партнером. Події, які відбуватимуться в Америці. критично важливі для України, оскільки впливатимуть на державність нашої країни. дипломат назвав події в США, які можуть стати катастрофою для України

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