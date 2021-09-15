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Україна доставила Литві останню партію гуманітарної допомоги для зміцнення кордону з Білоруссю

Україна доставила Литві останню партію гуманітарної допомоги для зміцнення кордону з Білоруссю

Україна доставила Литві останню партію гуманітарної допомоги для зміцнення кордону з Білоруссю

Фото: скріншот із відео

Гуманітарна допомога, яку було виділено згідно з указом Зеленського, має на меті стримати потік мігрантів з території Білорусі.

Україна доставила Литві третій і останній гуманітарний вантаж для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це у середу, 15 вересня, повідомляє МЗС України.

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, наданої відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться в повідомленні.

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