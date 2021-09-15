Україна доставила Литві останню партію гуманітарної допомоги для зміцнення кордону з Білоруссю

Гуманітарна допомога, яку було виділено згідно з указом Зеленського, має на меті стримати потік мігрантів з території Білорусі.

Україна доставила Литві третій і останній гуманітарний вантаж для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це у середу, 15 вересня, повідомляє МЗС України.

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, наданої відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться в повідомленні.

Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. & - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Нагадаємо:

Литва заявила: за жодних обставин більше не прийматиме мігрантів, бо у країни більше немає на них ресурсів, прикордонні застави переповнені.

бо у країни більше немає на них ресурсів, прикордонні застави переповнені. Режим Лукашенка використовує біженців , аби тиснути на Євросоюз у відповідь на санкції.

, аби тиснути на Євросоюз у відповідь на санкції. Литовці заявили, що від 3 серпня розвертатимуть усіх, кого побачать - назад до Білорусі. Якщо треба, прикордонникам дозволено скористатися силою.

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