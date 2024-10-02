Україна евакуювала з Лівану 134 громадян та 45 представників інших країн - МЗС

Успішна евакуація: ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України.

Про це повідомляє МЗС.

1 жовтня 2024 року за дорученням президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані.

Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.

Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

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Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.

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