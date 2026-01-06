Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил

Саміт Коаліції охочих / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер сьогодні у Парижі підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Про це передає кореспондент ТСН з місця події.

«Буде діяти безперервна, надійна система моніторингу припинення вогню. Її очолять США за міжнародної участі», — йдеться у проекті заяви, передає The Guardian.

Реклама

У повідомленні додається, що багатонаціональні сили, які будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать «заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші» для України та забезпечать «відновлення Збройних сил України». У цьому будуть задіяні європейські сили.

США братимуть участь в цих силах, включаючи такі американські можливості, як розвідка та логістика. Також Штати зобов’язуються підтримувати сили у разі нападу з боку Росії.

Також будуть «зобов’язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру».

Ці зобов’язання «можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальну та логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи, прийняття додаткових санкцій», йдеться у повідомленні.

Реклама

Як додає Sky News, після припинення вогню Велика Британія та Франція також створять «військові центри» по всій Україні, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об’єктів для озброєння та військової техніки для підтримки оборонних потреб України.

Раніше у Bloomberg повідомили, що США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.