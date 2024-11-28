Україна готова до другого Саміту миру і вступу до НАТО – Єрмак

Україна за два роки стала сильнішою на шляху до повноцінного членства в НАТО.

Україна у співпраці з партнерами завершила підготовчі заходи для проведення другого Саміту миру. Водночас Україна твердо стоїть на шляху до повноцінного членства в НАТО.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає телеканал "Ми – Україна".

За його словами, вже напрацьована спільна мирна рамка, яка стане основою для другого Саміту миру.

"Україна готова його провести в найближчому майбутньому”, – заявив очільник Офісу президента.

Водночас Андрій Єрмак додав, що Україна за два роки стала сильнішою на шляху до повноцінного членства в НАТО, наголосивши, що стандарти Альянсу вже впроваджуються в українських Збройних силах.

"Україна вже довела свою роль ключового гаранта безпеки в Європі. Європа не буде безпечною без України", — сказав Єрмак.

Він нагадав, що уже підписано 27 угод з партнерами на імплементацію спільної декларації G7+.

"Ці угоди вже працюють на практиці, насамперед на фронті. Вони зміцнюють нашу оборону і роблять нас ще ближчими до нашої стратегічної цілі — повноцінного членства в Альянсі", — наголосив голова ОП.

Нагадаємо, 9 жовтня президент України оголосив, що у листопаді 2024 року буде готовий текст Формули миру, і що триває підготовка до другого Саміту миру.

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