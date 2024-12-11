Україна готова до переговорів з Росією: Подоляк назвав умови

Радник голови ОП наголосив, що жодних компромісів не може бути за рахунок України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але для цього повинні бути дотримані певні умови.

Про це він сказав в ефірі “24 каналу”.

“Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права”, - наголосив Подоляк.

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При цьому він зазначив, що “світ живе в ілюзіях”, коли намагається посадити президента держави-агресорки Володимира Путіна за стіл переговорів.

За словами Подоляка, західні партнери України не виявляють бажання брати на себе солідарну відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати.

“За рахунок України не має бути жодних компромісів”, – підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

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