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Зеленський розповів, як просувається підготовка угоди про припинення вогню

Зеленський розповів, як просувається підготовка угоди про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Наразі обговорюється припинення атак на об'єкти енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Україна готова до будь-яких кроків, разом зі США, які наближатимуть припинення вогню та закінчення війни загалом.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у четвер, 20 березня.

"Ми запропонували від самого початку припинення вогню в небі і на морі, тому що це не так складно контролювати, як перший крок, а також тому що не вірили, що росіяни взагалі підуть на будь-яке припинення вогню", – зазначив Зеленський.

Він додав, що в Україні вважають, що Росія має намір продовжувати війну.

"На нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну. Якщо коротко говорити. Але американська сторона нам сказала: ні, вони хочуть закінчити війну. Ну, і ми хочемо закінчити війну, тому хто буде сперечатися? Давайте швидше тоді робити відповідні кроки. І на зустрічі в Джидді американська сторона зробила швидкий крок вперед, запропонувавши все ж таки говорити не про часткове припинення вогню, а про припинення всюди. Ми відреагували одразу, просто на зустрічі. Зі мною зв'язалася команда, бо це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав зразу: ми підтверджуємо, ми хочемо йти до закінчення війни. Так, і всі були дуже раді. В цілому, я вважаю, що була успішна зустріч", – сказав президент.

За його словами, попри те, що зустріч була довгою й тривала 9 годин, це була перша двостороння зустріч команд США та України з таким позитивним результатом. Але після цього відбулася зустріч американців з росіянами і був знову зроблений "крок назад", тобто повернулись до обговорення часткового припинення вогню.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВСЕ ПОЯСНИВ! ЩО ж НЕ ТАК В ДОМОВЛЕНОСТІ ПРИПИНЕННЯ ОБСТРІЛІВ?

"Ми готові кращі кроки вперед робити, але й готові в партнерстві з американцями зробити тепер крок назад і говорити про часткове припинення вогню", – зауважив президент, уточнивши, що йдеться про безпеку енергосистем обох країн та "іншої цивільної інфраструктури".

"Я порушив це питання з президентом Трампом і сказав, тоді наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури [перелік об'єктів – ред.], які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що, дай Боже, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню, бо він не перебуває у слабкій позиції на полі бою.

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