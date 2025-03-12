Зеленський розповів, хто був ініціатором запровадження "тиші" на 30 днів по всій лінії фронту

Україна прийняла пропозицію США про 30 днів тиші, але без довіри до Росії, підкреслюючи важливість миру для завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Одна тематика розглядалась до зустрічі щодо тиші в небі, тиші на морі, називаємо це так. А потім американська сторона запропонувала інший підхід. Наша команда десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок з президентом США, наскільки я розумію, і також зі мною. І підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші по всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить рускім", - сказав він.

За його словами, Україна не підтримує російські наративи про відсутність бажання закінчити війну і налаштована рішуче завершити конфлікт, закликаючи США і весь світ побачити її серйозність.

"І грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, з тими наративами, які має Росія, і розповсюджує по всьому світу, грати з ними не будемо. Я налаштований дуже серйозно, і для мене це важливо, щоб закінчити війну. Я хочу, щоб президент США в Америці це бачив, щоб американці це бачили і відчували. І щоб Європа всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була, ми готові до формату тиші на 30 днів, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про результати зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії 11 березня.

Також ми писали про те, що 11 березня, після переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до 30-денного припинення вогню на всій лінії фронту. У вечірньому зверненні він розповів про українську пропозицію, що включає тишу в небі, на морі та заходи для встановлення довіри, зокрема звільнення полонених.

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