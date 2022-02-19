Україна готова домовлятися про мир у будь-якій точці світу – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що мир в Україні потрібен світу.

Україна вимагає негайно розблокувати мирний процес і домовлятись про мир у будь-якій точці світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки 19 лютого.

"Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх форматах, на усіх майданчиках: Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін. Мені не важливо, в якій точці світу домовлятися про мир в Україні. Не важливо за участі чотирьох країн, семи, 100, головне, щоб серед них була Україна, і щоб була Росія", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що мир в Україні потрібен світу.

"Мир і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах. І сподіваюся, що ніхто не думає про Україну як вічних буфер між заходом та РФ. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить, інакше буде питання: "Хто наступний?". Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що Північно-атлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум", - сказав український президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму.

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