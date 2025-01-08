Україна готова замінити Угорщину в ЄС і НАТО: МЗС відреагувало на заяви Сіярто про газ

У відомстві заявили, що основною причиною проблем на енергетичному ринку Європи була Росія.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви Угорщини щодо припинення транзиту російського газу та його впливу на ціни в Європі. МЗС зазначило, що якщо Угорщина вирішить залишити Європейський Союз та НАТО на користь СНД чи ОДКБ, Україна готова зайняти її місце.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Чергові маніпулятивні заяви керівництва Угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором РФ нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дипломати заявили, що в заяві від 1 січня 2025 року Європейська комісія однозначно вказала, що рішення України, яке було анонсоване заздалегідь, не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку.

МЗС підкреслило, що основною причиною проблем на енергетичному ринку Європи була Росія.

"Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку. З початком повномасштабної агресії проти України Росія стала екзистенційною загрозою для стабільності та миру на європейському континенті. Як наслідок, ера залежності Європи від російських енергоносіїв добігає кінця", - заявили в МЗС.

Міністерство заявило, що держави ЄС орієнтуються на розширення джерел постачання енергоносіїв та підвищення енергетичної незалежності, знайшовши можливість отримувати ресурси від США та Близького Сходу.

"Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову. Крім того, намагаючись всупереч здоровому глузду зберегти залежність від Росії, вони також фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів", - зазначено в заяві.

У відомстві повідомили, що Україна готова заповнити вільне місце в Європейському Союзі та НАТО.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ. Якщо ж Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, а зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше поскаржився, що через припинення транзиту російського газу через Україну Словаччина опиниться в кінці ланцюжка постачання, а не на початку, як раніше.

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