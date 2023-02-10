Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна готова застосувати британські ракети для удару по Криму - The Times

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1085
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна готова застосувати британські ракети для удару по Криму - The Times

Фото: Associated Press

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна готова використати британські ракети великої дальності для удару по Криму, півострову, анексованому Росією в 2014 році, що може призвести до значної ескалації участі Заходу у війні.

Про це пише газета The Times

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надіслати Україні більше військової допомоги після візиту президента Володимира Зеленського до Британії цього тижня. Зараз ведуться дискусії щодо того, чи варто сюди включати протикорабельні ракети Harpoon чи Storm Shadows класу «земля-повітря».

Українські джерела в обороні підтвердили The Times, що Київ буде готовий використати ракети для удару по Криму після попередження українського лідера Володимира Зеленського про те, що зброя великої дальності від західних союзників завдасть удару «вглиб окупованих територій».

Раніше очільник українського Міноборони Олексій Резніков заявляв, що держава не застосовуватиме для ударів по території РФ зброю великої дальності від США. Однак застосовуватиме її по окупованих територіях України.

Зауважимо, що в Пентагоні сумніваються, що українські війська зможуть звільнити Крим у найближчому майбутньому.Читайте також:

Україна готує "Гвардію наступу": добровольці звільнятимуть Крим і Донбас

Україна готує "Гвардію наступу": добровольці звільнятимуть Крим і Донбас

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1085
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація