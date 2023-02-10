Україна готова застосувати британські ракети для удару по Криму - The Times

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна готова використати британські ракети великої дальності для удару по Криму, півострову, анексованому Росією в 2014 році, що може призвести до значної ескалації участі Заходу у війні.

Про це пише газета The Times

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надіслати Україні більше військової допомоги після візиту президента Володимира Зеленського до Британії цього тижня. Зараз ведуться дискусії щодо того, чи варто сюди включати протикорабельні ракети Harpoon чи Storm Shadows класу «земля-повітря».

Українські джерела в обороні підтвердили The Times, що Київ буде готовий використати ракети для удару по Криму після попередження українського лідера Володимира Зеленського про те, що зброя великої дальності від західних союзників завдасть удару «вглиб окупованих територій».

Раніше очільник українського Міноборони Олексій Резніков заявляв, що держава не застосовуватиме для ударів по території РФ зброю великої дальності від США. Однак застосовуватиме її по окупованих територіях України.

Зауважимо, що в Пентагоні сумніваються, що українські війська зможуть звільнити Крим у найближчому майбутньому.Читайте також:

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