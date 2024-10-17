Україна готує формулу, яка містить усі аспекти відновлення миру: деталі від Зеленського

Президент наголосив на необхідності провести другий Саміт миру для закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня представив План перемоги на засіданні Європейської ради. Він також заявив, що Україна готує Формулу миру, яка містить усі аспекти відновлення миру.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський закликав партнерів допомогти Україні втілити План перемоги в життя. Він зазначив, що мета Плану – зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. За словами президента, "Росія піде на дипломатію, лише коли побачить, що силою нічого не досягне".

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Глава держави наголосив на необхідності провести другий Саміт миру для закінчення війни. Зеленський вказав, що Україна готує Формулу миру, яка містить усі аспекти відновлення миру.

"Ми вже провели чотири зустрічі щодо пунктів Формули миру. Сьогодні у Франції проходить п'ята. Я вдячний Франції за її проведення. У листопаді ми розробимо повноцінний документ на основі Формули миру і поділимося ним з усіма, в тому числі з росіянами, на Саміті миру", – йдеться в повідомленні президента.

Глава держави також зазначив, що українським військовим потрібно більше сил, адже "Путін готує підкріплення, щоб продовжити війну, а не закінчити її".

"Путін хоче зрівнятися з вашими країнами у виробництві боєприпасів до наступного року. Він отримує допомогу від Північної Кореї снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми. Плюс Іран. На жаль, ми також маємо чіткі розвідувальні дані про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", – вказано в дописі Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що у листопаді 2024 року буде готовий текст Формули миру. Також триває підготовка до другого Саміту миру.

Окрім того, 16 жовтня президент представив у Верховній Раді План перемоги, який складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

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