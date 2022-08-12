"Україна готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС": яку дезінформацію поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 11 серпня 2022 року окупанти поширили дезінформацію, фейк та маніпуляцію.

Про це ЦПЗ інформує у Telegram-каналі.

Дезінформація

Колаборанти-«керівники» тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: «влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух «брудної бомби».

Фейк

Представник МЗС РФ Іван Нечаєв заявив: «безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на «чорному ринку»… за наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни».

Маніпуляція

Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на російське Міноборони заявили: «фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту».

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