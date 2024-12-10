Україна готує наступний крок до НАТО: Зеленський обговорить членство на міжнародній зустрічі

Україна обговорюватиме гарантії безпеки до моменту вступу до НАТО та питання подальшої військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський планує підняти питання щодо запрошення України до НАТО під час засідання новоствореної контактної групи, яка працюватиме над завершенням війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час презентації результатів опитування “Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства”, проведеного на замовлення Центру “Нова Європа”.

Жовква нагадав, що Президент Зеленський нещодавно оголосив про створення нової контактної групи та анонсував її перше засідання за участі низки європейських партнерів.

“Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде безумовно і питання, про яке ми з вами говоримо, отримання заявки на членство, і питання гарантії безпеки для України до моменту вступу до НАТО, поряд і іншими питаннями, питаннями військової підтримки України,” – зазначив Жовква.

Також він додав, що ці теми обговорювалися під час нещодавніх переговорів Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що Україна формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни. Київ планує у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".